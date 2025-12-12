Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजनौर में भाभी से कहासुनी हुई तो भतीजी का काटा गला और भतीजे को छत से फेंका, मां बचाने को दौड़ी तो...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    भाभी से विवाद के बाद एक युवक ने गुस्से में अपनी ३ साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी और भतीजे को छत से फेंक दिया। बच्चों को बचाने आई माँ के साथ भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। भाभी से कहासुनी के बाद युवक ने तीन साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी और भतीजे को छत से फेंक दिया। बच्चों को बचाने आई मां से भी आरोपित ने मारपीट की। इसके बाद फरार हो गया है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडावली क्षेत्र के राजपुर नवादा गांव का है। गुरुवार को अरुण कुमार मजदूरी करने गया हुआ था। उसकी पत्नी मंजू, तीन वर्षीय बेटी मानवी व चार साल का बेटा मयंक घर पर थे। देर शाम अरुण का छोटा भाई हिमांशु पहुंचा। उसकी किसी बात पर भाभी मंजू से कहासुनी हो गई। इसके बाद हिमांशु ने अचानक भतीजी मानवी पर हमला बोल दिया।

    धारदार हथियार से उसका गला रेता

    धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। इसके बाद भतीजे को भी छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने मानवी को मृत घोषित कर दिया। मयंक को ओम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता अरुण कुमार का कहना है कि छोटा भाई शराब का आदी और मानसिक रूप से कमजोर भी है।

    वह गांव में ऐसे ही घूमता रहता है। आरोपित की अभी शादी नहीं हुई है। अरुण की तहरीर पर आरोपित हिमांशु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ नजीबाबाद नितेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है।