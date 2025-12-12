बिजनौर में भाभी से कहासुनी हुई तो भतीजी का काटा गला और भतीजे को छत से फेंका, मां बचाने को दौड़ी तो...

जागरण संवाददाता, बिजनौर। भाभी से कहासुनी के बाद युवक ने तीन साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी और भतीजे को छत से फेंक दिया। बच्चों को बचाने आई मां से भी आरोपित ने मारपीट की। इसके बाद फरार हो गया है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

मंडावली क्षेत्र के राजपुर नवादा गांव का है। गुरुवार को अरुण कुमार मजदूरी करने गया हुआ था। उसकी पत्नी मंजू, तीन वर्षीय बेटी मानवी व चार साल का बेटा मयंक घर पर थे। देर शाम अरुण का छोटा भाई हिमांशु पहुंचा। उसकी किसी बात पर भाभी मंजू से कहासुनी हो गई। इसके बाद हिमांशु ने अचानक भतीजी मानवी पर हमला बोल दिया।

धारदार हथियार से उसका गला रेता धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। इसके बाद भतीजे को भी छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने मानवी को मृत घोषित कर दिया। मयंक को ओम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता अरुण कुमार का कहना है कि छोटा भाई शराब का आदी और मानसिक रूप से कमजोर भी है।