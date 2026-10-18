बिजनौर के LPG कनेक्शनधारक ध्यान दें! पाइप लाइन बिछी है तो बंद होगी सप्लाई, लेना होगा PNG कनेक्शन

जागरण संवाददाता, बिजनौर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से पीएनजी कनेक्शन के पंजीकरण के लिए नुमाइश मैदान के निकट स्थित वीएसएम गैस एजेंसी पर शिविर स्थापित किया गया। कंपनी ने निर्णय लिया गया है कि तीन माह के बाद उन क्षेत्रों में एलपीजी बंद कर दी जाएगी, जिन स्थानों पर पाइप लाइन बिछी हुई है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने राधा-कृष्णकुंज, कृष्णापुरम, शांति निकेतन, शांतिपुरम, दयाल कुंज, प्रगति विहार, चंद्रलोक, साई सिटी, श्याम विहार, मयूर विहार, दयानंद कालोनी, आंनद विहार, चामंडा कालोनी, इंद्रलोक, अशोक विहार, सरोजिनी नगर, शिवलोक सिटी, आदमपुर, भरत विहार, महादेव पुरम, तैमूरपुर, साई विहार, वैष्णो विहार, आवास-विकास कालोनी, सुरेंद्रनगर में पाइप लाइन बिछाई रखी है। एक सप्ताह पहले कंपनी ने ग्राम आदमपुर में संचालित करीब चार सौ कनेक्शन बंद कर दिए थे।