बिजनौर में नेशनल हाईवे पर काटीं अवैध कॉलोनियां: 37 प्रॉपर्टी डीलरों को बुलडोजर कार्रवाई का खतरा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। राजस्व विभाग ने नेशनल हाइवे समेत जनपद के प्रमुख मार्गो पर अवैध रूप से विकसित की गई 37 कालोनी की जांच शुरू कर दी। राजस्व विभाग के अफसरों ने संबंधित कालोनाइजर्स से रिकार्ड मांगा है। सात दिन के भीतर रिकार्ड न दिए जाने की स्थिति में इन कालोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

नेशनल हाइवे समेत जनपद के प्रमुख मार्गो पर कालोनी विकसित किए जाने से पूर्व संबंधित कालोनाइजर को जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना होता है। कालोनी विकसित किए जाने से पूर्व भूमि की श्रेणी परिवर्तन यानि कृषि से अकृषि कराया जाना जरूरी है, किंतु इन मार्गों पर विकसित की गई अधिकांश कालानियों के न तो मानचित्र स्वीकृत नहीं हुए और न ही इन कालोनियों की भूमि की श्रेणी परिवर्तन कराया गया।

यह मामला पकड़ में आया, तो जिला पंचायत ने कोतवाली देहात, हल्दौर, नजीबाबाद, किरतपुर, नूरपुर और जलीलपुर क्षेत्र में 37 कालोनी अवैध मिली। जिला पंचायत इन कालोनियों की वास्तविकता का पता लगाए जाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा है।