हरिद्वार-कोटद्वार मार्ग पर वाहन दौड़ाएं तो संभल कर, सर्विस रोड पर है ढाई फिट गहरा गड्ढा... हादसे की आशंका

संवाद सूत्र, मंडावली (बिजनौर)। गांव नंगला पिथौरा के सामने मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे के हरिद्वार-कोटद्वार मार्ग की सर्विस रोड पर बीच सड़क में करीब ढाई फिट गहरा गड्ढा है। सड़क के मध्य में बने इस गड्ढे के कारण दुर्घटना का अंदेशा बना है। लोगों की मानें तो कई बार वाहन चालक यहां दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचे हैं। पता होने के बावजूद एनएचएआई इस ओर कोई ध्यान दे रहा है।

दरअसल, पिछले कई दिन से हो लगातार हो रही बरसात के कारण सर्विस रोड के नीचे की मिट्टी का कटाव होने से सड़क की सतह कमजोर हो गई है। मिट्टी निकलने के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क पर करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा बन गया है। गड्ढा अचानक दिखाई देने की वजह से रात्रि में वाहन चालकों के लिए खतरा और अधिक बढ़ गया है।

राहगीरों का आरोप है कि सर्विस रोड पर गड्ढा बनने के बावजूद एनएचएआई के अधिकारी-कर्मचारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस हाईवे की सर्विस रोड से होकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। क्षेत्रीय नागरिक जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शहाबुद्दीन, सुनील कुमार, नीरज कुमार आदि ने एनएचएआई के अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेते हुए सर्विस रोड की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की।