छेड़छाड़ करने वालों को 11वीं की छात्रा ने सड़क पर सिखाया सबक, चप्पल से पीटा; ट्यूशन से लौट रही थी किशोरी
Bijnor News: बिजनौर में 11वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ करने वाले दो मनचलों को चप्पल से पीटा, जिसका वीडियो वायरल ...और पढ़ें
HighLights
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामले का वीडियो।
बिजनौर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ की कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। कक्षा में 11 की छात्रा ने छेड़छाड़ के बाद साहस दिखाते हुए दो आरोपितों को सबक सिखाया। उसने मनचलों पर की चप्पल से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
शेरकोट क्षेत्र के एक गांव निवासी करीब 16 वर्षीय किशोरी कक्षा में 11 की छात्रा है, वह शेरकोट में ट्यूशन पढ़ने आती है। शाम लगभग छह बजे वह शेरकोट से ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी। वह अपने गांव के रास्ते में गांव राम सहायवाला के पास पहुंची तो आरोप है कि बाइक सवार करीब 22 वर्षीय एहतेशाम निवासी गांव राम सहायवाला और उसका करीब 17 वर्षीय बाल अपचारी दोस्त वहां खड़े थे।
दोनों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए उस का हाथ पकड़कर खींचा और बाइक पर बैठाकर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपित मनचलों पर जमकर चप्पल बरसाई। इस दौरान ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बाद में छात्रा ने गांव पहुंचकर स्वजन को सूचना दी। घटना से गुस्साए स्वजन व ग्रामीण देर शाम थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की।
इस मामले में थानाध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बुधवार सुबह आरोपित एहतेशाम व बाल अपचारी को पकड़ लिया गया है। एहतेशाम व बाल अपचारी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से एहतेशाम को जेल भेज दिया गया, जबकि बाल अपचारी को मुरादाबाद स्थित बाल संरक्षण गृह भेजा गया है।
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देवर व ननद ने भाभी के खिलाफ की अश्लील पोस्ट, केस दर्ज
नूरपुर: ननद व देवर द्वारा भाभी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील व अभद्र पोस्ट प्रसारित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने मामले में नूरपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
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