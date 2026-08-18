बिजनौर में AI बना 'विलेन': खेत में कभी बाघ तो कभी हाथी के फोटो देख दौड़ रही वन विभाग की टीम

जागरण संवाददाता, बिजनौर। गुलदार और हाथी की खेतों में मूवमेंट के बाद अब वन विभाग के लिए नया सिरदर्द बन गई है। लोग खेतों में बाघ और हाथी के फोटो एआइ से लगाकर वायरल कर रहे हैं। फोटो को देखने पर उनके असली या नकली होने का भी पता नहीं चलता है।

किसान वन विभाग की टीम को फोन करते हैं। विभाग की टीम दौड़ती है लेकिन मौके पर जाकर मामले के झूठा होने का पता चलता है। अब ऐसे फोटो बनाकर वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।

खेतों में गुलदारों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और वे मनुष्यों पर हमला भी करते हैं। गुलदारों के साथ ही हाथी भी खेतों में आते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ता है। इस वर्ष गुलदार और हाथी के हमलों में तीन-तीन लोगों की जान जा चुकी है। गुलदार और हाथी के खेत में दिखने पर वन विभाग की टीम तुरंत जाती है।

खासतौर से हाथी को वन में खदेड़ने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। सोमवार को वन विभाग की टीम को कुछ लोगों ने नजीबाबाद क्षेत्र के गांव अलीपुरा के फोटो भेजे। फोटो में एक बाघ धान के खेत में खड़ा दिखाई दे रहा है। टीम मौके पर की जांच की तो बाघ के पंजों के निशान तक नहीं मिले। किसानों ने भी बाघ न देखे जाने की बात कही।

इसके बाद उसी खेत में उसी लोकेशन पर दो बाघ खड़े होने और बाद में बाघों के बजाए हाथी खड़ा होने के फोटो आए। इसके बाद वन विभाग को भी पता चला कि ये फोटो एआइ से बनाए गए हैं और नकली हैं। गांव के पास कहीं कोई बाघ या हाथी नहीं है। विभाग की टीम ने इसके बारे में आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है।

हो सकती है कानूनी कार्रवाई वन्यजीवों के इस तरह के फोटो बनाकर वायरल करने के मामले में वन विभाग संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। आमतौर पर खेत में अंदर दिखाए गए वन्यजीव के फोटो को एकदम से पहचाना नहीं जा सकता है।