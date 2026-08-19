ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ का हाल जानने पहुंचीं DM बिजनौर, CO ने संभाली स्टीयरिंग; चांदपुर-मेरठ मार्ग पर आवागमन बंद

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात से मालन अपनी धारा से कई किलोमीटर दूर तक फैल गई है। मालन का पानी हरिद्वार मार्ग पर एक फिट तक बह रहा है। अगर पानी और बढ़ा तो यहां से वाहनों को निकालना बंद करना पड़ेगा। हालांकि यहां शाम तक वाहनों का धीमी गति से आवागमन होता रहा। रावली में भी मालन का पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी रपटे से डेढ़ से दो फीट पानी बह रहा है। उधर, गंगा में अधिक पानी के चलते चांदपुर-मेरठ मार्ग समेत कई गांवों का आवागमन बंद हो गया हैं।

उधर, नगीना क्षेत्र में खो नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तहसील क्षेत्र के ग्राम मुरादबक्शपुर उर्फ मतवाली समेत कई गांवों में पानी घुसने की सूचना पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार को एसडीएम नगीना प्रिंस कुमार ने राजस्व टीम के साथ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी।

बुधवार को डीएम जसजीत कौर खुद भारी प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पहुंच गईं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में कोई भी कोताही न बरतने के कड़े निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित ग्राम मुरादबख्शपुर उर्फ मतवाली व आसपास के इलाकों में कई जगह जलभराव इतना अधिक था कि वहां पैदल या सरकारी वाहनों से जाना पूरी तरह असंभव था।

ग्रामीणों का हाल जानने के लिए डीएम जसजीत कौर ट्रैक्टर पर सवार होकर निरीक्षण करने करने निकलीं। ट्रैक्टर नगीना सीओ राजेश सिंह सोलंकी ने चलाया। इस मौके पर एसडीएम प्रिंस कुमार, नायब तहसीलदार पंकज सिंह राणा सहित राजस्व और पुलिस विभाग के तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जनपद के करीब 50 प्रतिशत हिस्से में बाढ़ जैसे हालत जनपद में गंगा, मालन, खो, रामगंगा सहित एक दर्जन से अधिक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। इन दिनों हो रही बरसात और पहाड़ से आ रहे पानी के कारण जनपद के करीब 50 प्रतिशत हिस्से में बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। सोमवार से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। जबकि खो नदी में 75 हजार से अधिक क्यूसेक पानी का प्रवाह हो रहा है।

गंगा का पानी बढ़ने के कारण जलीलपुर में पांडव नगर पुलिस चौकी के निकट हाल ही में मरम्मत की गई एप्रोच रोड कट जाने व नारनौर-दत्तियाना मार्ग पर चार फीट तक पानी बहने लगा है और चांदपुर-मेरठ मार्ग समेत सुजातपुर खादर, दत्तियाना, स्याली आदि गावों का आवागमन बंद हो गया। उधर, रायपुर खादर व सीकरी गावों के मुख्य मार्गों व गावों में पानी भर जाने के कारण ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं।

पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मेरठ मार्ग को बंद कर दिया हैं। गंगा में फिलहाल 1.32 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह हो रहा है। उधर, बढ़ापुर क्षेत्र में खो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार शाम तक खो बैराज से 46 हजार क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी, लेकिन बुधवार तड़के यह 75 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया है।

जिससे किनारे पर बसे गांवों में पानी पहुंचना शुरू हो गया। उधर, शेरकोट क्षेत्र में रामगंगा नदी में उफान आ गया है। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर तटवर्ती खेतों में घुसने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सैकड़ों बीघा फसलें पानी में डूब गई हैं।