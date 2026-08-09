सर्किल रेट से 10 गुना मुआवजा मिले तो बात बनें, किसानों की मांग-जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाएं

संवाद सूत्र, स्योहारा (बिजनौर)। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की मासिक बैठक रविवार को गांव मलकपुर बुढेरन में हुई। इस दौरान किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तहसील क्षेत्र अध्यक्ष ने कहा कि जिन किसानों की जमीन हाईवे में आ रही हैं, उन्हें सर्किल रेट से दस गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने 10 अगस्त को थाने होने वाली पंचायत को भी स्थगित करने की घोषणा भी की। वहीं मांगों से संबंधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।

रविवार को हुई बैठक में तहसील अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह टिकैत ने बताया थाने से जुड़ी समस्याओं पर थानाध्यक्ष से वार्ता में किसान अपने खेत से अपने कार्य के लिए मिट्टी ला सकते हैं। उन्होंने मांग की कि किसानों की जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाएं। जिन किसानों की जमीन हाईवे में जाएगी, उन सभी किसानों को सर्किल रेट का 10 गुना पैसा मिलना चाहिए। साथ ही हाईवे के दोनों और सर्विस रोड और गांव के हिसाब से जगह-जगह अंडर पास बनाए जाएं।