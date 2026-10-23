वन तस्करों से था सिपाही का संपर्क, तत्काल प्रभाव से निलंबित... दारोगा को कुचलने का भी हुआ था प्रयास

जागरण संवाददाता, बिजनौर। साहनपुर रेंज में 10 दिन पहले खैर की लकड़ी चोरी करते हुए तस्करों ने वन दारोगा को कुचलने का प्रयास किया था। इस प्रकरण में दारोगा की ओर से नजीबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

नजीबाबाद पुलिस ने पांच दिन पहले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेला भेजा था। पांच आरोपित फरार हैं। आरोपितों का बढ़ापुर थाने में हलका नंबर में तैनात सिपाही दीपक का संपर्क मिला था। सिपाही की भूमिका संदिग्ध होने पर एसपी ने सीओ नगीना की रिपोर्ट पर बुधवार देर रात उसे निलंबित कर दिया है।