बिजनौर में 83 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, पत्नी और ससुराल वालों पर दर्ज हुआ हत्या का केस

संवाद सूत्र, नगीना (बिजनौर)। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आया है। डीएम के आदेश पर मौत के 83 दिन बाद नगीना पुलिस ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व किया गया है।

अब इस मामले में डीएम के आदेश पर मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी, सास-ससुर समेत छह के खिलाफ नगीना थाने में हत्या में जीरो एफआइआर दर्ज कर दादरी थाने स्थानांतरित कर दिया गया। अब दादरी थाना पुलिस इसकी विवेचना करेगी।

गांव बघाला निवासी सलमान ने बताया कि उसका भाई गुलफाम पत्नी रोशन के साथ ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बा स्थित आदर्श नगर में किराये के मकान पर रहता था। सात मई को गुलफाम की मौत की सूचना मिली। जब तक परिवार के लोग मुंबई से दादरी पहुंचे, पत्नी व ससुरालियों ने उसके शव को गांव बघाला में लाकर दफना दिया था।

सलमान ने 20 जुलाई को बिजनौर डीएम को प्रार्थनापत्र देते हुए अपने भाई की मौत पर संदेह जताते हुए कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। एक अगस्त को शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर रस्सी से लटकने के निशान हैं। मौत का कारण अनिश्चित था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने डीएम-एसपी से हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि गुलफाम की पत्नी रोशन ने अपने पिता इदरीश, मां जमीला, चाचा शरीफ व नईम और फूफी शहनाज के साथ मिलकर जहर देकर हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका दिया, इसके बाद शव को दफना दिया था।