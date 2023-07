अनवर अपनी पत्नी रूबी बहन शानवी तीन वर्षीय पुत्री उमेदा व डेढ़ वर्षीय आयशा के साथ नगीना से दवाई लेने पुरैनी आए थे। रास्ते में पांवधोई नदी के पास काफी पानी होने के कारण सड़क दिखाई नहीं दी और टाटा मैजिक नदी में गिर गई।

हादसे में गाड़ी में सवार दो महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

बिजनौर, जागरण टीम। यूपी के ब‍िजनौर में नगीना में लिंक मार्ग पर पानी अधिक होने के कारण एक टाटा मैजिक पांवधोई नदी में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार दो महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। दो बच्चियां डूब गईं, जबक‍ि चालक ने तैरकर जान बचाई। पांवधोई नदी ग‍िरी टाटा मैजिक नगीना नगर के मोहल्ला कलालन निवासी अनवर अपनी पत्नी रूबी, बहन शानवी, तीन वर्षीय पुत्री उमेदा व डेढ़ वर्षीय आयशा के साथ नगीना से दवाई लेने पुरैनी आए थे। दवाई लेकर देर रात करीब दस बजे पुरैनी हाईवे से नगीना न जाकर टोल बचाने के चक्कर में कस्बा कोटरा के रास्ते नगीना जा रहे थे। रास्ते में पांवधोई नदी के पास काफी पानी होने के कारण सड़क दिखाई नहीं दी और टाटा मैजिक नदी में गिर गई। दो मह‍िलाओं की मौत, दोनों बच्च‍ियां डूबीं रूबी व शानवी की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चियां डूब गईं। अनवर गाड़ी डूबने पर तैरकर बाहर आ गए। जिस स्थान पर गाड़ी गिरी है उसके आसपास पुलिस व गोताखोर बच्चियों की तलाश कर रहे हैं।

Edited By: Vinay Saxena