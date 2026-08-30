प्रेमी 18 वर्ष का और प्रेमिका 40 की, दो बच्चों की मांग भी... न पंचायत की सुन रहे न पुलिस और परिजन की

संवाद सूत्र, कोतवाली देहात (बिजनौर)। यह कहानी कुछ अलग है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 40 वर्षीय महिला दो बच्चों की मां का प्रेम संबंध गांव के ही 18 वर्षीय दूसरी जाति के एक युवक से हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार की रात्रि उसके पति ने दोनों को पकड़ लिया। इस पर खूब हंगामा हुआ।

मामले की सूचना महिला के मायके वालों को भी दी गई। शनिवार को दोनों पक्षों के लोगों में गांव में समझौते के लिए देर तक सुलह वार्ता चलती रही, घंटों बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला के पति से एक लड़का व एक लड़की भी हैं।