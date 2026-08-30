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प्रेमी 18 वर्ष का और प्रेमिका 40 की, दो बच्चों की मांग भी... न पंचायत की सुन रहे न पुलिस और परिजन की

By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:08 PM (IST)

बिजनौर के एक गांव में 40 वर्षीय दो बच्चों की मां का 18 वर्षीय युवक से प्रेम प्रसंग चर्चा का ...और पढ़ें

(प्रतीकात्मक फोटो)

(प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. बिजनौर में 40 वर्षीय महिला का 18 वर्षीय युवक से प्रेम।

  2. महिला दो बच्चों की मां, प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी रही।

  3. पति की शिकायत पर पुलिस और परिवार असमंजस में।

संवाद सूत्र, कोतवाली देहात (बिजनौर)। यह कहानी कुछ अलग है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 40 वर्षीय महिला दो बच्चों की मां का प्रेम संबंध गांव के ही 18 वर्षीय दूसरी जाति के एक युवक से हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार की रात्रि उसके पति ने दोनों को पकड़ लिया। इस पर खूब हंगामा हुआ।

मामले की सूचना महिला के मायके वालों को भी दी गई। शनिवार को दोनों पक्षों के लोगों में गांव में समझौते के लिए देर तक सुलह वार्ता चलती रही, घंटों बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला के पति से एक लड़का व एक लड़की भी हैं।

महिला के मायके और ससुराल वाले थाने पहुंचे। महिला के पति ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस भी मामले को लेकर असमंजस में है। देरशाम तक समाचार भेजे जाने तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।