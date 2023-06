Bijnaur Crime : जेल से छूटे कैदी को मारने आए बदमाश; हमलावर की गोली से दूसरे हमलावर की मौत- कैदी बच गया

किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर जौना निवासी राजन पुत्र नरपाल ने एक जून को मौलाना अली जौहर कालेज के गेट पर भनेड़ा निवासी सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की थी। इस मामले में कोर्ट ने 13 जून को राजन को जेल भेजा था। जमानत के बाद शुक्रवार रात राजन की जेल से रिहाई हुई। वह जैसे ही जेल से बाहर निकला।

Bijnaur News : जेल से छूटे कैदी को मारने आए बदमाश; हमलावर की गोली से दूसरे हमलावर की मौत

बिजनौर, जागरण ऑनलाइन टीम : जानलेवा हमले के मामले में जेल से जमानत पर छूट रहे आरोपित की हत्या करने आए हमलावर की अपने साथी की गोली लगने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात सवा आठ बजे जिला कारागार के मुख्य द्वार की है। घटना से जहां जेल के प्रवेश द्वार पर भगदड़ मच गई। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि जेल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक हमलावर को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हमलावर को पकड़ने के प्रयास में एक जेल के हेड वार्डन को भी गोली लग गई। मरने वाला स्योहारा क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर जौना निवासी राजन पुत्र नरपाल ने एक जून को मौलाना अली जौहर कालेज के गेट पर भनेड़ा निवासी सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की थी। इस मामले में कोर्ट ने 13 जून को राजन को जेल भेजा था। जमानत के बाद शुक्रवार रात राजन की जेल से रिहाई हुई। वह जैसे ही जेल से बाहर निकला। जेल की सुरक्षा चौकी के पास खड़े दो हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां चलते ही वहां भगदड़ मच गई। आभास होते ही राजन जेल के गेट के अंदर घुस गया। इसी दौरान एक हमलावर की गोली अपने ही साथी को लग गई। गोली लगने से वह वहीं ढेर हो गया। हमलावर को पकड़ने के प्रयास में जेल हेड वार्डन के दाएं हाथ में छर्रा लगा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए हमलावर की पहचान विशाल पुत्र दीपक शर्मा निवासी विशनपुर थाना स्योहारा के रुप में हुई। वहीं, पकड़ा गया बदमाश रौनक पुत्र धर्मेंद्र निवासी हीमपुर दीपा है। घटना की सूचना से अधिकारी हरकत में आ गए। आनन-फानन में एसपी नीरज कुमार जादौन, एएसपी सिटी डा. प्रवीण रंजन सिंह समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस हमलावर और राजन से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एक माह पहले कालेज पर फायरिंग के मामले में दूसरा पक्ष रंजिश रख रहा था। पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष के इशारे पर ही हमलावर राजन की हत्या करने आए थे। मृतक विशाल का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है।

