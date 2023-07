Bijnor News: प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी पर वन विभाग की टीम पर हमला, सपा सभासद सहित अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

Bijnor Crime News In Hindi वन विभाग की टीम पर हमला लकड़ी माफिया का पैर टूटा। प्रतिबंधित लकड़ी की लोडिंग की सूचना पर पहुंचे थे रेंजर। रेंजर की ओर से लकड़ी माफिया व सपा सभासद इरशाद व 60-70 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने गाली-गालौज करने व वन अधिनियम 1927 के तहत वन विभाग कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Bijnor News: वन विभाग की टीम पर हमला, लकड़ी माफिया का पैर टूटा

बिजनौर, जागरण टीम। मंडावर में शुक्रवार रात प्रतिबंधित लकड़ी की लोडिंग की सूचना पर गई वन विभाग की टीम पर लकड़ी माफिया पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। वन विभाग की टीम से अभद्रता करते हुए गाली-गालौज व धक्का-मुक्की की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। वहीं इस दौरान बाइक गिरने से सपा सभासद का पैर टूट गया। सपा सभासद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ केस वन विभाग के रेंजर की ओर से सपा सभासद और साठ-सत्तर अज्ञात लोगों के खिलाफ वन विभाग कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा डालने व प्रतिबंधित लकड़ी काटने के रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि सभासद प्रतिंबंधित लकड़ी की तस्करी में लिप्त रहता है और उस पर कई केस दर्ज हैं। लकड़ी की तस्करी मंडावर कस्बे में ईदगाह के पास शुक्रवार रात अवैध रुप सागौन की लकड़ी ट्रकों में लोडिंग की सूचना पर रेंजर महेश गौतम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को देखकर लोडिंग कर रहे लोग भागने लगे। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि भागते समय मंडावर के सपा सभासद इरशाद की बुलेट गिर गई। उसका पैर टूट गया। सपा नेता ने टक्कर मारकर पैर तोड़ने का शाेर मचा दिया। इस दौरान आसपास की भीड़ एकत्र हो गईं। भीड़ ने रेंजर व टीम के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की शुरू कर दी। धक्का-मुक्की में रेंजर का चश्मा भी टूट गया। हल्का बल प्रयोग करते खदेड़ी भीड़ सूचना पर सीओ सिटी अनिल कुमार व एसओ संजय कुमार मौके पर पहुंच गई। हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा । सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी ली। रेंजर ने बताया कि सायरन बजने पर माफिया लकड़ी का ट्रक लेकर भाग गया। फरार होते समय लकड़ी माफिया इरशाद की बुलेट फिसल गई। उनसे पहुंचने से पहले वह जमीन पर पड़ा था। उसने शोर मचाते हुए टक्कर मारने का आरोप लगा दिया। रेंजर की गाड़ी ने मारी टक्कर आरोपित इरशाद ने बताया कि वह अपनी बाइक से जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी में पीछे से रेंजर की गाड़ी ने टक्कर मार दी । उसकी बुलेट गिर गई। जिससे उसके पैर टूट गया। हालांकि, सीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जांच में रेंजर की गाड़ी में कोई निशान नहीं मिले हैं।

Edited By: Abhishek Saxena