    हाथियों का झुंड उड़ा रहा था पेड़-पत्तियों की दावत... बस, बाघ दिख जाता तो मजा आ जाता

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:08 PM (IST)

    अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन का नया सत्र शुरू हो गया है। पहले ही दिन पर्यटकों को हाथी और हिरणों का झुंड देखने को मिला, जिससे वे बहुत खुश हुए। पर्यटकों ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना की, जो वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। वन विभाग ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

    अमानगढ़ में जंगल सफारी के लिए पहुंचे पर्यटक। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण रेहड़ (बिजनौर)। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शानदार आगाज हुआ है। पहले ही दिन 30 पर्यटकों ने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की। पर्यटकों को हाथी का झुंड, हिरन आदि कई प्रकार के वन्यजीव दिखे। अमानगढ़ में जंगल सफारी कर पर्यटक रोमांचित नजर आए। पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। 15 जून तक अमानगढ़ में जंगल सफारी चलती रहेगी और पर्यटक वन्यजीवों को देखने के लिए आते रहेंगे।

    वर्ष 2022 में अमानगढ़ में जंगल सफारी का आगाज किया गया था। तब से हर वर्ष 15 नवंबर को अमानगढ़ में पर्यटन शुरू होता है। इस वर्ष एक नवंबर से पर्यटन का शुभारंभ किया गया है। पहले दिन पर्यटकों को अमानगढ़ में नहीं ले जाया गया था। रविवार को पर्यटकों के लिए अमानगढ़ पूरी तरह खोल दिया गया।

    जिप्सी सफारी के लिए सुबह और शाम की शिफ्ट में पांच-पांच जिप्सी अमानगढ़ के अंदर जा सकती हैं। रविवार को सुबह की शिफ्ट में एक और शाम की शिफ्ट में पांच जिप्सी बुक की गईं। पर्यटकों ने तीन साढ़े घंटे तक अमानगढ़ की सैर की। उन्हें ट्रैक के पास ही हाथी का झुंड पेड़ों की पत्तियों की दावत उड़ाता दिखा।

    पर्यटकों की गाड़ी देखकर भी हाथी शांत रहे और भोजन में मगन रहे। साथ ही हिरन, काकड़ आदि भी बार बार गाड़ी के आगे पीछे दौड़ते रहे। अमानगढ़ की विशाल संपदा को भी पर्यटकों ने देखा। झीरना गेट पर जाकर चाय और समोसे का आनंद लिया। धामपुर के रहने वाले मोहित माथुर, तुषार माथुर, उदय माथुर, आर्यन जैन आदि ने बताया कि वे कई बार अमानगढ़ में सैर के लिए आ चुके हैं।

    उन्होंने यहां बाघ भी देखा है। हालांकि रविवार को पहले दिन बाघ नहीं दिखा। बाघ दिख जाता तो जंगल सफारी का रोमांच और बढ़ जाता। उन्होंने जंगल सफारी के लिए फिर से अमानगढ़ आने की बात कही।

    उम्मीद है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ती रहेगी
    अमानगढ़ में पहले दिन ही सफारी के लिए पांच गाड़ी बुक हुईं। ये अच्छी संख्या है। उम्मीद है कि अब पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। पर्यटकों के नाश्ते आदि के लिए कैफेटेरिया भी संचालित किया जा रहा है।
    अंकिता किशोर, रेंजर- अमानगढ़ टाइगर रिजर्व।