हाथियों का झुंड उड़ा रहा था पेड़-पत्तियों की दावत... बस, बाघ दिख जाता तो मजा आ जाता

संवाद सूत्र, जागरण रेहड़ (बिजनौर)। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शानदार आगाज हुआ है। पहले ही दिन 30 पर्यटकों ने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की। पर्यटकों को हाथी का झुंड, हिरन आदि कई प्रकार के वन्यजीव दिखे। अमानगढ़ में जंगल सफारी कर पर्यटक रोमांचित नजर आए। पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। 15 जून तक अमानगढ़ में जंगल सफारी चलती रहेगी और पर्यटक वन्यजीवों को देखने के लिए आते रहेंगे।

वर्ष 2022 में अमानगढ़ में जंगल सफारी का आगाज किया गया था। तब से हर वर्ष 15 नवंबर को अमानगढ़ में पर्यटन शुरू होता है। इस वर्ष एक नवंबर से पर्यटन का शुभारंभ किया गया है। पहले दिन पर्यटकों को अमानगढ़ में नहीं ले जाया गया था। रविवार को पर्यटकों के लिए अमानगढ़ पूरी तरह खोल दिया गया।