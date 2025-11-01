Language
    नशा मुक्ति केंद्र में बंद युवक ने की थी स्वजन से बात करने की इच्छा...छत से गिरकर हो गई मौत, स्वजन ने लगाए यह आरोप

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    बिजनौर में एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक ने परिजनों से बात करने की इच्छा जताई थी। परिजनों ने केंद्र पर लापरवाही और गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

    बिजनौर में एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। नशा मुक्ति केंद्र की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर शुक्रवार रात एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्वजन ने कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। युवक छह महीने से नशा मुक्ति केंद्र में बंद था। इस हंगामा के दौरान नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती अन्य युवक भी गेट तोड़कर भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    शुक्रवार की देर शाम बिजनौर शहर में चक्कर रोड पर स्थित जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम एवं वृद्ध आश्रम की छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। उसकी शिनाख्त 21 वर्षीय प्रीत पुत्र सत्येंद्र निवासी धारूवाला मंडावली शहर कोतवाली के रूप में हुई। प्रीत पिछले छह महीने से इस नशा मुक्ति केंद्र में बंद था। जांच में सामने आया है कि शुक्रवार को उसने मोबाइल फोन पर स्वजन से बात करने की इच्छा जाहिर की।

    नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने फोन पर बात नहीं कराई। इसके बाद वह छत पर चला गया, जहां से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। स्वजन का आरोप था कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके चलते उसके हाथ और पैरों में भी चोट लगी थी। छत से धक्का देकर उसकी हत्या की गई है। घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक मौके से फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची ने जांच की।

    शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि छत से गिरकर युवक की मौत हुई है। हत्या का आरोप लगाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।