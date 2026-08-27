बिजनौर: घर में निकला 12 फीट लंबा किंग कोबरा, देखते ही ग्रामीणों में मची अफरातफरी

संवाद सूत्र, बिजनौर। गांव फतेहपुर धारा में एक व्यक्ति के घर में किंग कोबरा सांप दिखाई देने से परिवार वाले भयभीत हो गए। किंग कोबरा को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और उसको पकड़ कर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में छोड़ दिया।

बुधवार शाम लगभग छह बजे गांव फतेहपुर धारा निवासी जगदीश सिंह पुत्र नरेश सिंह के घर में एक किंग कोबरा दिखाई दिया। जिसे देखकर जगदीश के घर में अफरा-तफरी मच गई और परिवार वाले भयभीत हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया कोबरा जगदीश सिंह के शोर मचाने पर वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने वन कर्मियों को घर में किंग कोबरा होने की सूचना दी, जिस पर वन दारोगा फूल सिंह, मनोज कुमार, घनश्याम सिंह, दीपक कुमार, बाघ मित्र रोहित आदि की टीम मौके पर पहुंची।