भदोही में पूजा पंडाल में उतरे करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से झुलसे

जागरण संवाददाता, भदोही। भदोही कोतवाली के मर्यादपट्टी सरोज बस्ती में श्रीगणेश पूजनोत्सव को लेकर लगाए गए पंडाल में मंगलवार की शाम लगभग साढ़े पांच बजे उतरे करंट की चपेट में आने से 18 वर्षीय आदित्य सरोज की मौत हो गई। जबकि दो युवक 17 वर्षीय शनि सरोज व 21 वर्षीय अभिषेक झुलस गए। हालांकि कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है।

मर्यादपट्टी सरोज बस्ती में बस्तीवासियों की ओर से पूजा पंडाल स्थापित किया गया था। इसमें प्रकाश व सजावट के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। मंगलवार की शाम अचानक शुरू हुई बारिश के दौरान पंडाल में पानी गिरने लगा। बस्ती के युवक पंडाल में पहुंचकर प्रतिमा को ढंकने का प्रयास करने लगे।