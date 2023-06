Bhadohi News: रिश्तेदार का भवन हड़पने, सामूहिक दुष्कर्म मामले में विजय मिश्र और बेटा विष्णु कोर्ट में पेश

रिश्तेदार का भवन एवं फर्म हड़पने सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में पूर्व विधायक विजय मिश्र और उसका बेटा विष्णु मिश्र बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान विवेचक एवं एसटीएफ वाराणसी के उप निरीक्षक का अदालत में बयान दर्ज किया गया। सुरक्षा को लेकर कचहरी में व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। किसी भी व्यक्ति से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था।

रिश्तेदार का भवन हड़पने, सामूहिक दुष्कर्म मामले में विजय मिश्र और बेटा विष्णु कोर्ट में पेश

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, भदोही : रिश्तेदार का भवन एवं फर्म हड़पने, सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में पूर्व विधायक विजय मिश्र और उसका बेटा विष्णु मिश्र बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान विवेचक एवं एसटीएफ वाराणसी के उप निरीक्षक का अदालत में बयान दर्ज किया गया। सुरक्षा को लेकर कचहरी में व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। किसी भी व्यक्ति से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। फर्म व भवन हड़पने का आरोप कौलापुर निवासी कृष्णमोहन तिवारी ने अगस्त 2020 में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र तथा बेटा विष्णु मिश्र ने बंधक बनाकर तमाम कागजातों पर दस्तखत कराकर उनकी फर्म व भवन हड़प लिया। मामले में गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजय मिश्र को मध्य प्रदेश के आगर जिला से एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी पर स्थानीय पुलिस ने उसे एमपी कोर्ट में पेश किया और यहां ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। पेशी के बाद न्यायालय ने भेजा जेल कोर्ट में पेशी के बाद न्यायालय ने जेल भेज दिया था। स्थानीय जेल से नैनी, उसके बाद चित्रकूट और फिर आगरा केंद्र जेल भेजा गया। इस मामले में रामलली अंतरिम जमानत पर हैं। बेटा विष्णु मिश्र भी काफी दिनों से फरार चल रहा था। एसटीएफ वाराणसी की टीम ने उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। विजय मिश्र आगरा तो उसका बेटा रायबरेली जेल में बंद है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को अपर सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान एसटीएफ के उप निरीक्षक का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम अपर सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत में सभी आरोपितों को पेश किया गया। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म व अन्य मामलों की सुनवाई होगी। न्यायालय परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं दी गई, कुछ लोगों ने पूर्व विधायक से मिलने का प्रयास भी किया लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया।

Edited By: Abhishek Pandey