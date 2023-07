UP News: ढाबा मालिक से धन उगाही में दो पुलिसकर्मी समेत तीन गिरफ्तार, लालबत्ती कार से एक फरार

भदोही जिले में ढाबा मालिक से धन उगाही में हंडिया थाने के दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक आरोपी लालबत्ती कार से फरार हो गया है। एसपी भदोही डॉ. अनिल कुमार के मुताबिक लाल बत्ती लगी कार से शुक्रवार रात आए दो पुलिसकर्मियों समेत चार लोगों ने ढाबा मालिक को लखनऊ की जांच टीम बताकर 50 हजार रुपये जबरन ले लिए थे।

ढाबा मालिक से धन उगाही में दो पुलिसकर्मी समेत तीन गिरफ्तार, लालबत्ती कार से एक फरार

