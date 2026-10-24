भदोही में 2653 किलो अवैध पटाखों के साथ पिता पुत्र समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भदोही। गोपीगंज पुलिस और स्वाट टीम ने शुक्रवार की रात नगर के सोनखरी में आरबी ट्रेडर्स और छोटी चौराहा की बरनवाल बुक डिपो पर छापेमारी कर 2653 किलो बारूदयुक्त पटाखे बरामद किए। पुलिस ने दुकानदार अंकुर बरनवाल और उसके पिता कृष्ण मुरारी बरनवाल को गिरफ्तार किया है।

पटाखे 72 बड़े कार्टन व 24 बोरी में रखे गए थे। एसएचओ सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गए अंकुर ने बताया कि धनतेरस और दीपावली पर अधिक मुनाफा कमाने के लिए निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक पटाखे जमा कर रखे थे।

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि सोनखरी स्थित आरबी ट्रेडर्स से 2049.04 किलो व छोटी चौराहा स्थित बरनवाल बुक डिपो से 603.96 किलो पटाखे बरामद हुए हैं। आरबी ट्रेडर्स का 450 किलो का लाइसेंस था लेकिन यहां कई गुना ज्यादा का भंडारण किया गया मिला है।