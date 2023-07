Bhadohi: अंतरप्रांतीय तस्करी गिरोह के सरगना समेत सात तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा से लाया गया एक क्विंटल गांजा बरामद

Gyanpur news- गिरफ्तार तस्करों में राम कुमार यादव निवासी खरगसेनपट्टी सुरियावां और उसके सहयोगी सिऊर औराई निवासी सौरभ चौबे कुसौड़ा सुरिवायां के राजमणि गौतम घमहापुर के राहुल यादव महुआवारी गोपीगंज के रवींद्र कुमार मिश्र उमरहां वाराणसी निवासी रवींद्र कुमार सिंह और जोगीपुर औराई निवासी विकास कुमार गौतम है। वाहनों की जांच में 1.02 क्विंटल गांजा आठ मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पुलिस लाइन सभागार में गांजा तस्करी के आरोपितों को मीडिया के सामने प्रस्तुत करते एसपी डा.अनिल कुमार

Your browser does not support the audio element.

भदोही, जागरण टीम: दुर्गागंज और क्राइम ब्रांच की टीम ने बुधवार की रात जनपद सीमा स्थित कुढ़वा गांव के पास घेराबंदी कर दो कारों से अंतरप्रांतीय गांजा तस्करी गिरोह के सरगना एवं 25 हजार के इनामी बदमाश समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में राम कुमार यादव निवासी खरगसेनपट्टी, सुरियावां और उसके सहयोगी सिऊर औराई निवासी सौरभ चौबे, कुसौड़ा, सुरिवायां के राजमणि गौतम, घमहापुर के राहुल यादव, महुआवारी, गोपीगंज के रवींद्र कुमार मिश्र, उमरहां, वाराणसी निवासी रवींद्र कुमार सिंह और जोगीपुर औराई निवासी विकास कुमार गौतम है। वाहनों की जांच में 1.02 क्विंटल गांजा, आठ मोबाइल फोन बरामद किया गया। एसपी डाॅ. अनिल कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उड़ीसा से कम दाम पर गांजा लाकर भदोही के साथ प्रयागराज आदि जिलों में अधिक दामों में तस्करी करते हैं। तस्करी के सरगना राम कुमार यादव के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। गोपीगंज में पंजीकृत मुकदमे में उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एसपी ने बताया कि टीम को पता चला कि उड़ीसा से गांजा लेकर किसी ठिकाने पर पहुंचाने के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सरगना सहित सातों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ में तस्करों ने पुलिस को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सावन को लेकर पुलिस की मुस्तैदी के कारण गांव के रास्ते गांजा तस्करी करते हैं। उड़ीसा में सस्ते दर में गांजा मिल जाता है। टीम में थानाध्यक्ष विनोद दुबे, उप निरीक्षक अखिलेश यादव, स्वाट प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, तुफैल, अजय यादव आदि शामिल थे।

Edited By: Shivam Yadav