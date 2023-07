Bhadohi News: भांजे की बरात में शामिल होने जा रहे मामा की अचानक बिगड़ी तबीयत, मौत

नगर के दिवानपुर जौहरपुर निवासी संतोष विश्वकर्मा शुक्रवार की रात भांजे की शादी में शामिल होने के लिए चार पहिया वाहन से अपने साथियों के साथ जा रहे थे कि मोढ़ रेलवे फाटक के पास जैसे ही पहुंचे थे अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। साथ में जा रहे लोग निजी अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

शख्‍स के सीने में अचानक तेज दर्द उठा और उसकी मौत हो गई।

Your browser does not support the audio element.

लालानगर (भदोही), संवाद सूत्र। भांजे की बारात को लेकर खुशी कुछ ही पल में गम में बदल गई। कार से बरात में जा रहे मामा की रास्ते में मौत हो गई। हादसे के बाद स्वजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक सीने में उठा तेज दर्द, हो गई मौत नगर के दिवानपुर, जौहरपुर निवासी संतोष विश्वकर्मा शुक्रवार की रात भांजे की शादी में शामिल होने के लिए चार पहिया वाहन से अपने साथियों के साथ जा रहे थे कि मोढ़ रेलवे फाटक के पास जैसे ही पहुंचे थे, अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। साथ में जा रहे लोग निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मातम में बदलीं खुशि‍यां मौत के बाद शव को घर लाया गया, जहां खुशी मातम में बदल गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। बताया जाता है संतोष विश्वकर्मा काफी मिलनसार व्यक्ति थे और समाजसेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते थे। मूल रूप से बिल्डिंग और बिजली सजावट का कार्य करके घर गृहस्थी चला रहा थे। मृतक को दो पुत्र और दो पुत्रियां है।

Edited By: Vinay Saxena