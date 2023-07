युवक हरियाणा के गुड़गांव में एक कंपनी में युवक नौकरी करता है। छह महीने पहले थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती गुड़गांव जिले में रह रही अपनी बहन के यहां घूमने के लिए गई थी। लड़के का पहले से ही उसके घर आना जाना था जब यह लड़की पहुंची तो दोनों की दोस्ती हो गई और यह दोस्ती प्रेम में बदल गई।

लालानगर (भदोही), संवाद सूत्र। भदोही के गोपीगंज थानाक्षेत्र के अलग-अलग गांवों के प्रेमी और प्रेमिका छह महीने पहले हरियाणा में मिले थे। दोनों की दोस्ती हुई और यह दाेस्ती प्‍यार में बदल गई। तीन दिन पहले प्रेमिका के घर लौटने पर प्रेमी भी नौकरी से छुट्टी लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने प्रेमिका से मोबाइल पर बात की और उससे मिलने घर पहुंच गया। रात भर दोनों घर से गायब थे, लेकिन दूसरे दिन प्रेमी उसे बाइक से घर छोड़ने के लिए चला गया। घरवालों ने उसे देखा तो दौड़ा लिया और पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मामला कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने दोनों की शादी करा दी। छह महीने पले हरि‍याणा में हुई थी दोस्‍ती युवक हरियाणा के गुड़गांव में एक कंपनी में युवक नौकरी करता है। छह महीने पहले थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती गुड़गांव जिले में रह रही अपनी बहन के यहां घूमने के लिए गई थी। लड़के का पहले से ही उसके घर आना जाना था, जब यह लड़की पहुंची तो दोनों की दोस्ती हो गई और यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। रातभर प्रेमी के साथ घर से बाहर रही प्रेम‍िका तीन दिन पहले ही पर‍िजन लड़की को लेकर घर आए थे। उधर, लड़का भी अपने घर आ गया। प्रेमिका से मिलने के लिए उसने टाइम फिक्स कर लिया और उसके गांव पहुंच गया। घरवालों की नजरों से बचते हुए प्रेमिका उसके साथ रात भर गायब गई। इधर स्वजन अपनी पुत्री को रात भर खोजते रहे, रविवार की सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे। इसी बीच गांव में एक बाइक पर लड़की को आता देख स्वजन आग बबूला हो गए। लड़के की बाइक को रोकने का प्रयास किया तो वह कुछ आगे बढ़ा और लड़की को बाइक से उतारकर भाग निकला, लेकिन भागते वक्त उसकी बाइक स्लिप कर गई और वह गिर गया। चेक का क्लोन बनाकर खाते से निकाले 45 लाख, फर्जी आधार बना दर्ज करा लिया था मोबाइल नंबर; चार गिरफ्तार प्रेमी जमकर की प‍िटाई, पुल‍िस ने थाने में कराई शादी पर‍िजनों ने उसे पकड़ा लिया और ग्रामीणों संग उसकी जमकर धुनाई कर दी। स्वजन उसे पकड़कर थाने ले आए। जानकारी पर लड़के के स्वजन भी कोतवाली पहुंच गए। उधर, पीछे-पीछे लड़की भी आ गई और वह उससे शादी की जिद करने लगी। देर शाम तक चली पंचायत के बाद स्वजन शादी को तैयार हो गए, पुलिस ने थाना परिसर के मंदिर में दोनों की शादी करा दी।

Edited By: Vinay Saxena