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भदोही में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की करंट लगने से मौत, लाइब्रेरी के शौचालय में उतरा था करंट

By Jitendra Upadhyay Edited By: Shivam Yadav
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:18 PM (IST)

भदोही के सुरियावां में एक लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा काजल बिंद की करंट लगने से मौत हो गई।

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जागरण संवाददाता, सुरियावां (भदोही)। बैरीपरवां गांव की लाइब्रेरी में पढ़ने गई बीए प्रथम वर्ष की 18 वर्षीय छात्रा काजल बिंद की सोमवार को करंट लगने से मौत हो गई। कुसौली निवासी अवधेश बिंद की बेटी काजल गांव के बगल बैरीपरवा में एक लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी।

सोमवार की सुबह वह लाइब्रेरी में आने के बाद छत पर बने शौचालय में गई थी। जहां बिजली का केबल कटे होने से करंट उतर रहा था। काफी देर तक जब वह नहीं लौटी तो उसके साथ पढ़ने वाली अन्य लड़कियां उसे देखने के लिए छत पर गईं। वहां वह गिरी पड़ी थी। लड़कियों की आवाज सुनकर काफी लोग मौके पर पहुंच गए और कटे विद्युत केबिल को हटाकर काजल को उठाकर स्थानीय अस्पताल ले गए।

चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना मिलते ही स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए। बेटी की मौत खबर पाकर वह बेसुध हो गए। उप निरीक्षक सच्चिदानंद राय ने कहा कि लाइब्रेरी संचालक से पूछताछ की जा रही है। वहीं पाेस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी का मौत का कारण क्या है।

लालानगर प्रतिनिधि के अनुसार गोपीगंज के कठौता गांव में रविवार को सायंकाल करंट लगने से पूरे बहुरिया निवासी रामधारी पाल की भैंस की मौत हो गई। अन्य मवेशियों के साथ वह चरते हुए कठौता गांव आ गई थी।

खेत से गुजरे दो खंभों के बीच नीचे लटके तार की चपेट में आ गई। दूसरे दिन लाइनमैन पहुंचे लटके तार को काटकर चले गए। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उधर तार कटने सोनखरी गांव की बिजली आपूर्ति बंद हो गई है।

घोसिया प्रतिनिधि के अनुसार, औराई कोतवाली के कठारी गांव में ट्रांसफार्मर के पास खुले विद्युत तार की चपेट में आने से घड़रोज की करंट लगने से मौत हो गई। अमित बरनवाल ने घड़रोज की मौत का जिम्मेदार बिजली विभाग ठहराया है।

कहा कठारी गांव में ट्रांसफार्मर के पास कई खुले तार पड़े हैं, जबकि आने-जाने वाले रास्ते पर एक खंभे से बिजली के तार काफी नीचे तक लटके हुए हैं। इन तारों की वजह से राहगीरों के साथ-साथ बड़े वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है।