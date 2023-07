Bhadohi News: गंगा में बालू खनन बंद , बेरोकटोक हो रहा अवैध भंडारण

खनन सत्र समाप्त होने पर गंगा से बालू निकालने पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही आवंटियों ने खनन क्षेत्र से मशीनों को हटा लेने को कहा गया। इसके साथ ही दुकानों पर खनन नियमों की अनदेखी कर बेधड़क खनिजों का अवैध भंडारण किया जा रहा है। सूबे की कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त हिदायत दी थी।

गंगा में बालू खनन बंद , बेरोकटोक हो रहा अवैध भंडारण

संवाद सहयोगी, ज्ञानपुर (भदोही): खनन सत्र समाप्त होने पर गंगा से बालू निकालने पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही आवंटियों ने खनन क्षेत्र से मशीनों को हटा लेने को कहा गया। इसके साथ ही दुकानों पर खनन नियमों की अनदेखी कर बेधड़क खनिजों का अवैध भंडारण किया जा रहा है। सूबे की कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त हिदायत दी थी। इसको लेकर अवैध खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुछ दिन तक तो खनन को लेकर अधिकारी और खनन निरीक्षक सक्रिय रहे लेकिन धीरे-धीरे अब फिर वही पुराने ढर्रे पर चलने लगे हैं। हकीकत तो यह है कि बगैर लाइसेंस जहां परिवहन किया जा रहा है तो वहीं दुकानदारों द्वारा मनमानी तरीके से भंडारण किया गया है। दुकानों में हो रहा खनिजों का भंडारण गोपीगंज से भदोही, ऊंज से लेकर बाबूसराय तक, धनतुलसी से सीतामढ़ी सहित अन्य सड़कों पर दर्जनों की संख्या में स्थित दुकानों पर बेधड़क खनिजों का भंडारण किया गया है। जानकारों का कहना है बगैर लाइसेंस कहीं भी खनिजों का भंडारण और परिवहन नहीं किया जा सकता है। अवैध भंडारण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। खनन निरीक्षक पारसनाथ ने बताया कि इब्राहिमपुर और पुरवा में खनन बंद कर दिया गया है। आवंटियों ने सोनैचा में बालू भंडारण किया है। बताया कि तीस दुकानदारों ने भी लाइसेंस कराया है। अवैध भंडारण कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

