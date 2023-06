Bhadohi News: पुलिस और लूट व छिनैती के आरोपितों में मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली; दूसरा फरार

स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम की गुरुवार भोर में लूट के आरोपित बदमाश से सुरियावां थाना के नागमलपुर गांव के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली मकनपुर सुरियावां निवासी शिवम सरोज 23 वर्ष के दाहिने पैर में लगी। स्थानीय सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई।

पुलिस और लूट व छिनैती के आरोपितों में मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली; दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, भदोही : स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम की गुरुवार भोर में लूट के आरोपित बदमाश से सुरियावां थाना के नागमलपुर गांव के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली मकनपुर सुरियावां निवासी शिवम सरोज 23 वर्ष के दाहिने पैर में लगी। स्थानीय सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई। बाइक सवारों ने लूट की घटना को दिया अंजाम गोपीगंज और सुरियावां थाना क्षेत्र में बीते दिनों महिलाओं के गले से चेन छिनैती व अन्य लूट की घटनाएं हुई थी। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के अनुसार एक सप्ताह पहले गोपीगंज के बड़ा गांव के पास महिला को आतंकित कर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसकी चेन व बैग लूट लिया था। पुलिस ने घटनास्थल के पास एक दुकान का सीसीटीवी खंगाला तो बदमाशों की पहचान हो गई थी। इसमें पुलिस ने दो बदमाशों को असनाव बाजार से बुधवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दो और बदमाशों के नाम उजागर किए। पुलिस ने बदमाशों का किया पीछा पुलिस ने भोर में बदमाश के घर मकनपुर में दबिश दी लेकिन वह कुछ देर पहले ही अपने साथी को सुरियावां से लेकर निकल गया। दोनों की लोकेशन पाली के पास मिली तो सुरियावां व पाली चौकी पुलिस ने उसका पीछा किया। क्राइम ब्रांच टीम दूसरे रास्ते से अभोली होते हुए नागमलपुर पहुंच गई। बाइक सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देख पीछा कर रही टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में क्राइम ब्रांच टीम ने गोली दाग दी, बाइक चला रहे शिवम के दाहिने पैर में गोली लगी। इससे वह बाइक समेत सड़क पर गिर गया। अंधेरा व मौका का फायदा उठा उसका साथी भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एएसपी के अनुसार उसके ऊपर लूट, छिनैती के पांच मुकदमे दर्ज हैं। उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

