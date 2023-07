जालसाजों ने बैंक एजेंट की मदद से बैंक आफ बड़ौदा के चेक का क्लोन तैयार कर खाते से 45 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित एहसान हैदर की शिकायत पर मामला दर्ज कर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस टीम और साइबर सेल ने शनिवार देर रात कलिंजरा मोड़ ऊंज के पास से अंतरजनपदीय जालसाज गिरोह के सरगना सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

चेक का क्लोन बनाकर खाते से निकाले 45 लाख, फर्जी आधार बना दर्ज करा लिया था मोबाइल नंबर; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भदोही : जालसाजों ने बैंक एजेंट की मदद से बैंक आफ बड़ौदा के चेक का क्लोन तैयार कर खाते से 45 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित एहसान हैदर की शिकायत पर मामला दर्ज कर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस टीम और साइबर सेल ने शनिवार देर रात कलिंजरा मोड़ ऊंज के पास से अंतरजनपदीय जालसाज गिरोह के सरगना सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की पहचान अमेठी के बड़गांव निवासी वीरेंद्र बहादुर सिंह, परमात्मादीन यादव, सुलतानपुर के रामनगर पूरेटिम सिंह निवासी प्रदीप कुमार सिंह और नरहरपुर निवासी सौरभ कुमार पांडेय के रूप में हुई है। उनके पास से तीन फर्जी चेकबुक, तीन फर्जी आधार कार्ड, चार एटीएम कार्ड और छह मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने वापस कराई धनराशि खाताधारक के खाते से निकाली गई धनराशि उनके खाते में वापस कराई गई। मामले में बैंक के अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। काशीनरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के अंग्रेजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर आलिया रिफत की मौत कोरोना से हो गई थी। ज्ञानपुर निवासी उनके पति एहसान हैदर को सरकार की तरफ से मुआवजा और अन्य मद में पैसे मिले थे। एक जून को उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि उनके खाते से 19 मई, 2023 को 45 लाख रुपये निकाल लिए गए। एसपी डा. अनिल कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने जांच में पाया कि जालसाजों ने चेक का क्लोन तैयार कर अमेठी के बैंक आफ बड़ौदा में लगाया था। फर्जी आधार कार्ड बनाकर बैंक खाते में दर्ज मोबाइल फोन नंबर भी आवंटित करा लिया था। बैंक प्रबंधक के वेरिफिकेशन काल पर जालसाजों ने खुद को खाताधारक बताकर पैसा ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। मूल चेक की प्रति पीड़ित के पास है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि परमात्मादीन यादव बैंक आफ बड़ौदा सुलतानपुर में बीसी (बिजनेस कारेस्पांडेंट) एजेंट है। जालसाज उसके माध्यम से बैंक के बड़े खाताधारकों के संबंध में जानकारी लेते और चेक का क्लोन बनाते थे। 45 लाख रुपये गिरोह के सरगना वीरेंद्र सिंह के खाते में ट्रांसफर हुआ था।

Edited By: Abhishek Pandey