शिक्षक-स्नातक MLC के चुनाव के लिए भदोही में बने 20 मतदान केंद्र, 23 अक्टूबर को होगी वोटिंग

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान 23 अक्टूबर को संपन्न होगा। जिले मतदान संपन्न कराने के लिए मतदेय स्थलों का चयन कर लिया गया है। शिक्षक एमएलसी के मतदान के लिए पांच तो स्नातक एमएलसी के मतदान के लिए 15 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 के लिए जनपद भदोही से भेजे गए मतदान केंद्रों प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शैलेष कुमार ने बताया कि स्नातक एमएलसी निर्वाचन लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय अभोली, सुरियावां, भदोही, औराई, डीघ एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय गोपीगंज तथा तहसील कार्यालय ज्ञानपुर में कुल 15 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं।