Bhadohi: टूटकर गिरा एचटी तार, मौके पर नहीं पहुंचा बिजली विभाग का कोई कर्मी; महिला की मौत

औराई कोतवाली के सारीपुर गांव में सोमवार की दोपहर एचटी यानी हाइटेंशन तार की चपेट में आने से कुसुम देवी 53 वर्षीय की मौत हो गई। गांव से गुजरते समय एचटी खंभे में लगा क्रास आर्म टूटने से तार भी टूट कर नीचे गिए गया था। ग्रामीणों की सूचना के दो घंटे के बाद भी मौके पर बिजली विभाग का कोई कर्मी नहीं पहुंचा इससे ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की।

टूटकर गिरा एचटी तार, मौके पर नहीं पहुंचा बिजली विभाग का कोई कर्मी; महिला की मौत।

बाबूसराय (भदोही) संवाद सूत्र। औराई कोतवाली के सारीपुर गांव में सोमवार की दोपहर एचटी यानी हाइटेंशन तार की चपेट में आने से कुसुम देवी 53 वर्षीय की मौत हो गई। गांव से गुजरते समय एचटी खंभे में लगा क्रास आर्म टूटने से तार भी टूट कर नीचे गिए गया था। ग्रामीणों की सूचना के दो घंटे के बाद भी मौके पर बिजली विभाग का कोई कर्मी नहीं पहुंचा, इससे ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। दो घंटे बाद अधीक्षक अभियंता अशोक कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की विद्युत सुरक्षा निदेशालय मीरजापुर को सूचना दे दी गई है। गौरतलब है कि टीम जांच कर मुआवजे की कार्रवाई पूरी करेगी। दरअसल सारीपुर गांव निवासी स्व.सुरेन्द्र पाठक की पत्नी कुसुम सोमवार की दोपहर रास्ते से गुजर रही थीं इस बीच तार अचानक टूट कर गिर गया। तार में करेंट प्रवाहित था, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जर्जर तारों को लेकर आए दिन शिकायत की जाती है लेकिन विभाग अनसुना कर देता है। वहीं प्रभारी निरीक्षक नागेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है।

