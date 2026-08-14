भदोही में प्रेमी की रिहाई कराने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी, परिजनों ने दर्ज कराया था मुकदमा

जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। गोपीगंज नगर में कोतवाली के पीछे वार्ड 14 में शुक्रवार की सुबह उस समय खलबली मच गई जब एक 17 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़कर जेल गए अपने प्रेमी के रिहाई की मांग करने लगी। घंटे भर पुलिस व परिवार के लोग उसे मनाते रहे पर वह मानने को तैयार नहीं हो रही थी।

पुलिस कर्मियाें ने उसे आश्वसन दिया कि वह उसकी मदद करेगी तब जाकर वह नीचे उतरी। उसके नीचे उतरते ही पुलिस ने उसके स्वजन व उसे कठोर चेतावनी दी कि पुन: ऐसा कोई काम किया तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

उसके बाद उसे स्वजन को सौंप दिया। मामले में स्वजन ने आरोपित के खिलाफ उसकी बेटी को भगाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया, किशोरी को स्वजन के सिपुर्द कर दिया था जबकि आरोपित को जेल भेज दिया था।

नगर में गोपीगंज कोतवाली के पीछे बस्ती के बीच मोबाइल टावर लगा है। जिस परिसर में टावर लगा है उसके चारों ओर 12 से 14 फीट ऊंची चारदीवारी भी है। इसके बाद भी किशोरी किसी तरह अंदर पहुंचकर टावर पर चढ़ गई यह आश्चर्य ही है। वह अपने प्रेमी को रिहा करने की मांग करने लगी। देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस व परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए।