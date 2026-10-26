यूपी में आम, अमरूद और नींबू की बागवानी के लिए सरकार देगी पैसा, 3 साल तक खाते में आएगी धनराशि

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित करने को शासन की ओर से अनुदान योजना संचालित की है। अब आम, अमरूद से लेकर नींबू की बागवानी करने पर अनुदान दिया जाएगा। किसानों को तीन हजार रुपये प्रति माह की दर से 36 माह तक अनुदान मिलता रहेगा। इससे उन्हें पौधों की देखभाल व सुरक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने पाएगी।

इसके लिए उद्यान विभाग के अंतर्गत विंध्य बुंदेलखंड औद्यानिक विकास योजना शुरू की गई है। विभाग की ओर से इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेने का काम शुरू कर दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर शासन की ओर से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एक ओर जहां फूल, सब्जियों, मसाले (लहसुन, हल्दी) आदि की खेती पर अनुदान दिया जा रहा है तो किसान बागवानी के लिए भी प्रेरित हों।

आम, अमरूद, नींबू आदि की बागवानी करने पर भी अनुदान देने को योजना संचालित की गई है। ऐसे में किसानों ने बागवानी के प्रति रुचि दिखाई तो इससे मिलने वाले उत्पादन के लाभ से समृद्धि आएगी। क्या है लागत व तय अनुदान जिले में आम, अमरूद व नींबू की बागवानी के लिए साढ़े छह हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें आम की बागवानी में प्रति हेक्टेयर 110 पौधे, अमरूद 280 व नींबू के 400 पौधे रोपित किए जाएंगे। किसानों को 36 माह यानी तीन वर्ष तक प्रति माह तीन हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। हालांकि पहले वर्ष पूरा अनुदान मिलेगा लेकिन दूसरे व तीसरे वर्ष में पौधों की जीवितता के आधार पर अनुदान राशि दिया जाएगा।