शीतलहर ने किया बेहाल, अस्त-व्यस्त हुआ जनजीवन; अभी और बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। पश्चिमी विक्षोभ के असर व पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते बिगड़े मौसम के मिजाज में सुधार नहीं आ सका है। शीतलहर व कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। इससे जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बुधवार को सुबह धुंध छाई रही। सुबह ऐसा लगा जैसे फुहारा पड़ रहा हो।

ऐसे में सुबह उठे लोग रात पाने को लेकर अलाव के सहारे हो उठे। दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए तो जरूर लेकिन सूरज की किरणें लोगों को अपेक्षित राहत नहीं पहुंचा सकी। नगर व बाजारों में सार्वजनिक स्थानों पर जले अलाव के साथ लोग दुकानों व ग्रामीण क्षेत्रो में घरों के आगे लोग अलाव जलाकर हाथ सेंकते रहे। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 17.8 तो रात का न्यूनतम तापमान 06.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जनवरी के शुरूआत से साथ ही ठंड व गलन में बेहिसाब इजाफा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के पूर्वानुमान के अनुसार ठंड व गलन आगे भी कायम रहेगी। भदोही जिले में सात से 11 जनवरी के दौरान मौसम सूखा रहने और बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे है।