रक्षाबंधन से पहले निराश्रित बच्चों को योगी सरकार का तोहफा, खातों में भेजी सहायता राशि

जागरण संवाददाता, भदोही। कोविड संक्रमण अथवा किसी कारणवश माता पिता या फिर दोनों में एक को खो देने वाले निराश्रित बच्चों-किशोरों के भरण पोषण से लेकर शिक्षा आदि को लेकर चलाई जा रही बाल सेवा योजना (कोविड-सामान्य) के तहत 2258 बच्चों-किशोरों के खाते में कुल दो करोड़ रुपये से अधिक धनराशि भेज दी गई है।

आगामी दिनों में पड़ रहे रक्षाबंधन व अन्य पर्व त्योहारों पर उन्हें आर्थिक रूप से कोई दिक्कत न उठानी पड़े शासन की ओर से धनराशि जारी की गई है। खाते में धन पहुंचते ही बड़ी राहत मिली है। शासन की ओर से महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड संक्रमण के चलते निराश्रित बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह तो किसी अन्य कारण से निराश्रित बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये सहायता राशि देने की योजना संचालित की जा रही है।

बच्चों-किशोरों के लिए वरदान साबित हो रही योजना जिले में कोविड संक्रमण से निराश्रित 199 को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इनके खाते में छह माह की धनराशि 24 हजार रुपये की दर से कुल 47 लाख 76 हजार रुपये खाते में भेजी गई है।