जागरण संवाददाता, भदोही। डोमनपुर गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घर में आलू की सब्जी बनाने से नाराज पति ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी प्रीति की डंडा से पीटा व ईंट-पत्थर चला दिए। इससे वह बेहोश हो गई। उसे होश आया तो उसने मायके में सूचना दी और थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उसके पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होते ही ओमप्रकाश घर से फरार चल रहा है।

प्रीति ने बताया कि 12 अक्टूबर की शाम उसने आलू की सब्जी बनाई थी। उसने पति ने उससे खाना मांगा तो उसने रोटी सब्जी परोस दी। पति आलू की सब्जी देखते ही नाराज हो गया। उससे पूछा की आलू की सब्जी क्यों बनाई हो। उसने बताया कि जो घर में था, उसे ही बनाया है।