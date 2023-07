Basti News: रिहायशी छप्पर में अचानक लगी आग, झुलसकर शख्स की मौत; परिवार में मचा कोहराम

दुबौलिया थाना क्षेत्र के केवाड़ी गांव का रहने वाला शख्स सोखा का कार्य करता था। इस कार्य के लिए उसने बड़ोसर पंचायत भवन के पीछे आम के बाग में रिहायशी छप्पर डाल रखा था। परिवार के लोग गांव में स्थित घर पर रहते थे । देर रात में अचानक छप्पर में आग लगी जिससे शख्स की जलकर मौत हो गई।

मृतक सुनील कुमार के रोते बिलखते परिजन। -जागरण

बस्ती, जागरण संवाददाता। बिस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के बड़ोसर पंचायत भवन के पीछे आम के बाग में बने रिहायशी छप्पर में रात में अचानक आग लग गई। इसमें सो रहे 40 वर्षीय शख्स की जलकर मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। यह है मामला मृतक केवाड़ी गांव निवासी सुनील कुमार (40 वर्ष) बाग में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था और झांड फूंक का कार्य करता था। बुधवार की रात में अचानक झोपड़ी में आग लग गई। जिससे आग में सुनील झुलस गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक सुनील कुमार की मौत हो चुकी थी। सोखा का कार्य करता था सुनील सुनील केवाड़ी के बाग में रहकर सोखा का कार्य करता था। उसके परिवार में उसकी तीन बेटियां पलवी (16), अंशिका (10), पलक (07) और पत्नी सरोज हैं, जो गांव में रहती हैं। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। पत्नी व बच्चे दहाड़े मारकर रोने लगे। चीख-पुकार सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। युवक का हाथ पैर बधा मिला शव उधर, दुबौलिया थाना क्षेत्र के जीवपुर गांव निवासी एक युवक का घर में ही गुरुवार की सुबह हाथ पैर बंधा शव मिला। घटना की सूचना पर पहुंची दुबौलिया पुलिस शव‌ को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। इस मामले में पुलिस ने महिला और उसके पति को हिरासत में लिया है। ये है मामला थाना क्षेत्र के खुशहालगंज के विशुनदासपुर गांव निवासी विजय यादव (30 वर्ष) का शव संदिग्धावस्था में जीवपुर गांव निवासी विजय सिंह के घर में मिला। हाथ पैर बंधा था तथा शरीर पर चोट के निशान हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस एवं फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का बारीकी से जांच की। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। वही मृतक के परिजनों ने विजय यादव की हत्या का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि युवक का हाथ पैर रस्सी से बांधा मिला है। शरीर के कई हिस्से में चोट के निशान भी मिले है। इस मामले में महिला और उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

