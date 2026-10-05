बस्ती पहुंची कैंपस टू-कम्युनिटी’ यात्रा, डॉ. निखिल यादव ने युवाओं से संवाद कर राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश

जागरण संवाददाता, बस्ती। स्वामी विवेकानंद की 125वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चल रही ‘विवेकानंद 125 : कैंपस टू कम्युनिटी’ यात्रा तीन दिवसीय प्रवास पर रविवार को बस्ती पहुंची। यात्रा के दौरान शिक्षण संस्थानों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और लोगों से संवाद कर स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

कलवारी स्थित जीएसपी स्कूल में यात्रा का स्वागत किया गया। यहां डा. निखिल यादव ने विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए युवाओं को चरित्र निर्माण, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने का किया आह्वान उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद ग्रीन वैली अकादमी में कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं के साथ संवाद में स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचार और संदेश पर चर्चा की गई। युवाओं से उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया गया।