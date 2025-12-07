यूपी के इस जिले में विशेषज्ञता के आधार पर वर्गीकृत होंगे 195 रिक्रूट्स, ले रहे हैं प्रशिक्षण

स्कन्द कुमार शुक्ला, बस्ती। आधुनिक अपराधों की प्रकृति अधिक जटिल होती जा रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने रिक्रूट्स की कार्यप्रणाली और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नए 195 रंगरूटों (रिक्रूट्स) को उनकी विशेष योग्यता, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रुचि के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल के भीतर विभिन्न कार्यों के लिए विशेषज्ञता को बढ़ावा देना और सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी सौंपना है। यह नीति रिक्रूट्स के कौशल और विभाग की जरूरतों के बीच तालमेल स्थापित करेगी। इस वर्गीकरण से पुलिस की कई महत्वपूर्ण इकाइयां लाभांवित होंगी, जिनमें मुख्य रूप से विशेषज्ञ श्रेणियां बनाई जा सकेंगी यह नई नीति रिक्रूट्स के कौशल और विभाग की जरूरतों के बीच तालमेल स्थापित करेगी। इस वर्गीकरण से कई महत्वपूर्ण इकाइयां लाभान्वित होंगी।

वे रिक्रूट्स के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या आईटी का ज्ञान है, उन्हें साइबर क्राइम यूनिट और तकनीकी निगरानी (सर्विलांस) दल में तैनात किया जाएगा। वाणिज्य या अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि वाले रंगरूटों को आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्लु) और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच में लगाया जाएगा। कानून की डिग्री या नए कानून की गहरी समझ रखने वाले कर्मियों को अभियोजन और जांच प्रक्रिया में साक्ष्य संग्रह की गुणवत्ता सुधारने के लिए तैनात किया जाएगा।