बस्ती में महंगी सब्जियों ने बिगड़ा रसोई का बजट, 160 रुपये किलो बिक रहा टमाटर, परवल के दाम भी आसमान पर

महंगाई चरम पर है। लोगों के लिए दिन-ब-दिन किचन का खर्चा भारी पड़ता जा रहा है। सब्जी फलों सहित किचन में इस्तेमाल होने वाले सभी सामग्रियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बस्ती में टमाटर के दाम 160 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गया तो परवल भिंडी सहित सभी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गृहणियों के लिए घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है।

बस्ती में महंगी सब्जियों ने बिगड़ा रसोई का बजट। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बस्ती, जागरण संवाददाता। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आम आदमी की थाली से हरी सब्जी गायब होने लगी है। अभी तक तो लोग टमाटर के तेवर देखकर हैरान थे। अब परवर, करैला, बैगन, भिंडी, हरा मिर्चा, शिमला मिर्च, नेनुआ, तरोई, सरपुत्तिया आदि हरी सब्जियों के भाव ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया है। सप्ताह भर के अंदर ही बभनान बाजार में बिकने वाली हरी सब्जियों के दाम दोगुने से तीन गुने बढ़ गए हैं। इस वजह से बढ़े सब्जियों के दाम सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि सप्ताह भर पूर्व हुई वर्षा की वजह से खेतों में पानी लग गया और अधिकांश हरी सब्जियां खराब हो गई जिसके चलते इनके दामों में तेजी आ गई है। वहीं आम आदमियों का कहना है कि कौन सी सब्जी खरीदी जाए, यह बात समझ में नहीं आ रही है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कोई भी सब्जी 50 प्रति किलो से नीचे नहीं है। चार से पांच लोगों के परिवार में प्रतिदिन 100 से 150 रुपये की सब्जी लग रही है। सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम सब्जी ‌ दर प्रति किग्रा टमाटर 160 रुपये परवल 120 रुपये बोड़ा 120 रुपये करेला 100 रुपये बैंगन 70 रुपये अरबी 60 रुपये भिंडी 50 रुपये अदरक 200 रुपये शिमला मिर्च 120 रुपये

