यूपी के इस जिले में 219 लेखपत्रों की जांच में पकड़ी गई 1.20 करोड़ के स्टांप की चोरी, पंजीकृत हुए 929 बैनामें

निबंधन विभाग ने सभी 219 संबंधित पक्षों को नोटिस आफ डिमांड जारी कर दिया है। इन नोटिसों में उनसे बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि, साथ ही नियम अनुसार 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज और जुर्माने के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर राशि जमा करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो स्टाम्प एवं निबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए पंजीकरण प्रणाली की आटोमेटेड आडिट की जाएगी।