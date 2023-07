Basti Road Accident: ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूल जा रही छात्रा घायल, वाहन छोड़ चालक फरार

हादसा बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर सोनहा थाना क्षेत्र के मोहम्मदनगर पड़ाव के पास हुआ। छात्रा पैदल ही स्कूल जा रही थी। स्कूल पहुंचने ही वाली थी कि इतने में ही डुमरियागंज से बस्ती की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर घायल हो गई। दुर्घटना से नाराज लोगों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराया।

ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूल जा रही छात्रा घायल। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

बस्ती (रामनगर), जागरण संवाददाता। बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर सोनहा थाना क्षेत्र के मोहम्मदनगर पड़ाव के पास विद्यालय जा रही छात्रा ट्रेलर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजनों द्वारा बालिका को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। यह है मामला सोनहा थाना क्षेत्र के कटरिया नानकार निवासी शालिनी (16 वर्ष) पुत्री हेमराज संत कबीर शंकर दास इंटर कालेज मोहम्मदनगर में कक्षा 11 में पढ़ती है। गुरुवार की सुबह वह घर से पैदल ही स्कूल जा रही थी। अभी वह विद्यालय से लगभग 50 मीटर पहले पहुंची ही थी कि डुमरियागंज से बस्ती की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर घायल हो गई। मौके पर चीख-पुकार सुन पहुंचे लोगों ने घरवालों को सूचना दी। बालिका को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर, घटना से नाराज भीड़ हंगामा करने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर अक्रोशित भीड़ व छात्रों को शांत कराया। वहीं चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुल से गिरने से एक की मौत जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के कलवारी मुस्तहकम गांव निवासी सुशील उर्फ मलखान चौधरी 40 वर्ष की घर से थोड़ी दूरी पर पुल से गिरने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कलवारी पुलिस व फोरेंसिक टीम मामले की छानबीन करने में जुटी है।

Edited By: Pragati Chand