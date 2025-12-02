PM Fasal Bima Yojana: फसल बीमा की आखिरी तारीख आ रही नजदीक, चूक गए तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। केसीसी धारक किसान यदि बीमा नहीं चाहते, तो 24 दिसंबर तक बैंक को सूच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम ने बताया कि रबी सीजन 2025 में केसीसी धारक किसान जो फसल बीमा योजना में प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं।
उन्हें बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 से सात दिन पूर्व 24 दिसंबर तक अपने बैंक शाखा को लिखित रूप में अवगत कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा पात्र कृषकों के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ऋणी कृषक को स्वतः ही बीमित कर दिया जाएगा।
उपनिदेशक ने अपील की है कि विपरीत मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक किसान मामूली प्रीमियम में योगदान करके अपना फसल बीमा करवा लें, ताकि दैवीय आपदा के समय उनकी आय को स्थिर रखा जा सके। आपदा आने के स्थिति में किसान की आय सुरक्षित हो सकेगी।
