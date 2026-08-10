पवन सिंह की एंट्री होते ही बेकाबू हुई भीड़, बैरियर टूटे; बस्ती में कांवड़ महोत्सव में 2 लाख लोग पहुंचे

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर से सटे बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर फुटहिया फ्लाइओवर के पास रविवार की रात आयोजित कांवड़ महोत्सव में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए उमड़ा जनसैलाब अचानक बेकाबू हो गया।

पवन सिंह के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लोग बैरियर पार कर मंच की ओर बढ़ने लगे। भीड़ के दबाव में बैरियर टूट गया और कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए भीड़ को पीछे किया और स्थिति नियंत्रित की। इसके बाद कार्यक्रम दोबारा सुचारु रूप से शुरू हुआ।

मां शांति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित महोत्सव में करीब दो लाख कांवड़िए और दर्शक पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजक तेज प्रताप सिंह ‘सुड्डू’ और उनकी पत्नी शिम्पी सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन कर किया।

रात करीब दस बजे पवन सिंह मंच पर पहुंचे तो पूरा पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उन्होंने सावन और शिवभक्ति से जुड़े गीत प्रस्तुत कर कांवड़ियों और दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। गीत शुरू होते ही भीड़ मंच की ओर बढ़ने लगी और दबाव में बैरियर टूट गया। पुलिस ने तुरंत लोगों को पीछे किया और सुरक्षा घेरा मजबूत किया। स्थिति सामान्य होने के बाद पवन सिंह ने अपनी प्रस्तुति जारी रखी।

धनंजय सिंह ने बांटा प्रसाद, फोटो खिंचवाने को उमड़े लोग कांवड़ महोत्सव में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, सिद्धार्थनगर के सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व आइएएस ओएन सिंह, भाजपा नेता अंकुर वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे।