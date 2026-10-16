'देश में अराजकता फैलाना चाह रहे कांग्रेस और सहयोगी दल', बस्ती में बोले BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

जागरण संवाददाता, बस्ती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के झूठे आरोप लगाकर विपक्ष देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहता है।

हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष न तो एसआईआर के मुद्दे पर देश के साथ खड़ा है और न ही नौजवानों के साथ। विपक्ष सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहा है। देश की जनता सब देख रही है और इसका जवाब देगी।