Basti: बिजली का फाल्ट ठीक करते समय खंभे से गिरकर संविदा लाइनमैन की मौत, पत्नी ने विभाग पर लगाया गंभीर आरोप

हादसा गिदही पावर हाउस के सामने हुआ। बिजली का फाल्ट ठीक करने के लिए संविदा लाइनमैन खंभे पर चढ़ा था। इसी दौरान बारिश के चलते पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां से लखनऊ रेफर किया गया। रास्ते में ही लाइनमैन की हालत गंभीर हो गई। जिस पर सीएचसी विक्रमजोत ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

लाइनमैन की मौत के बाद रोते-बिलखते स्वजन व मृतक की फाइल फोटो। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

पुरानी बस्ती, जागरण संवाददाता। बस्ती जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र के गिदही पावर हाउस के पास विद्युत लाइन के पोल पर चढ़े एक संविदा लाइनमैन की पोल से गिरने पर मौत हो गई। वह बिजली का फाल्ट ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था। लाइनमैन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। यह है मामला 33 हजार केवीए में आई फाल्ट को ठीक करने के लिए शट डाउन लेकर संविदा लाइनमैन राजेंद्र चौधरी पुत्र स्व. रामलाल चौधरी निवासी मड़वा नगर थाना कोतवाली, पोल पर चढ़े थे। वह फाल्ट ठीक ही कर रहे थे कि बारिश के कारण वह पोल से नीचे फिसलकर गिर पड़े। वहां उपस्थित अन्य कर्मियों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां, चिकित्सक ने राजेंद्र की स्थिति गंभीर देख मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया। स्वजन उन्हें लखनऊ ले जा रहे थे कि विक्रमजोत के पास हालत और बिगड़ गई। स्वजन उन्हें सीएचसी विक्रमजोत ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विभाग पर लापरवाही का आरोप मृत लाइनमैन की पत्नी संजू चौधरी व स्वजन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पोल से गिरने के कारण नहीं बल्कि करंट की चपेट में आने से राजेंद्र की मौत हुई है। उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग करते हुए विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कोतवाल का कहना है कि तहरीर मिली है, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। 16 जून को भी हुई थी एक संविदा लाइनमैन की मृत्यु 16 जून को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के चिकवा टोला में मस्जिद के पास पोल पर फाल्ट ठीक करने चढ़े पुरानी बस्ती फीडर के संविदा लाइनमैन प्रेमचंद की भी पोल से गिरकर मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद भी पोल पर बिना सेफ्टीबेल्ट के चढ़ा था। अधिकारियों का कहना है कि सेफ्टीबेल्ट का प्रयोग न होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जेई सत्येंद्र कुमार का कहना है कि अगर लाइनमैन पोल पर सीढ़ी लगाकर फाल्ट ठीक कर रहा हो तो गिरने की संभावना कम होती हैं। अगर सीढ़ी के ऊपर कोई काम किया जाना है तो सेफ्टीबेल्ट का प्रयोग जरूरी होता है।

Edited By: Pragati Chand