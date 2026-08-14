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पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, BJP ने राजस्थान निकाय चुनाव के लिए बनाया प्रभारी

By Sanjay Vishwakarma Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:46 PM (IST)

पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राजस्थान में होने वाले निकाय चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया है, जिससे बस्ती के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

हरीश द्विवेदी , पूर्व सांसद

हरीश द्विवेदी , पूर्व सांसद

HighLights

  1. हरीश द्विवेदी राजस्थान निकाय चुनावों के प्रभारी नियुक्त।

  2. बस्ती के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह।

  3. वर्तमान में असम भाजपा के प्रभारी का दायित्व।

जागरण संवाददाता, बस्ती। असम के प्रभारी व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राजस्थान में होने वाले निकाय चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने संगठनात्मक नियुक्त की है।

पत्र के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले, सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल, सांसद संगीता यादव, रोहन गुप्ता, दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। यह जानकारी मिलते ही बस्ती जिले के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर रहा। जिस समय सूचना मिली, हरीश द्विवेदी तिरंगा यात्रा में शामिल थे।

कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। हरीश चंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता हैं। वे बस्ती लोकसभा सीट से 16वीं (2014) एवं 17वीं (2019) लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में वे असम भाजपा के प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2012 में बस्ती से लड़ा था विधानसभा चुनाव

अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। वर्ष 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर उन्होंने संगठनात्मक कार्यों की शुरुआत की। वे 1993 से 1995 में बस्ती के जिला प्रमुख रहे।

1994 से 1996 में वे भाजयुमो के प्रदेश सह मंत्री, 2006 से 2010 तक प्रदेश उपाध्यक्ष व 2010–2013 भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2012 में बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली।

2014 में बस्ती लोकसभा सीट से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। 2019 में वह पुन: बस्ती लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में संगठन को अपनी सेवाएं दीं। वर्तमान में असम भाजपा के प्रभारी के रूप में महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

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