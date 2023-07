गोरखधाम एक्सप्रेस में फायर अलार्म बजने से अफरातफरी, यात्री के सिगरेट पीने से बिगड़ा माहौल; अज्ञात के खिलाफ FIR

गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच बी-5 में किसी यात्री के सिगरेट पीने से अचानक पायर अलार्म बज उठा। जिससे यात्रियों में भगदड़ मच गई। यात्री कोच से निकलकर भागने लगे। ऐसे में ट्रेन बस्ती स्टेशन पर 10 मिनट रुकी रही। मामले में ट्रेन के गार्ड की तहरीर पर आरपीएफ बस्ती ने अज्ञात यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बस्ती, जागरण संवाददाता। गोरखपुर से दिल्ली के रास्ते बठिंडा जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस के थ्री टियर एसी कोच बी-5 में अचानक फायर अलार्म बजने से अफरातफरी मच गई। शनिवार की शाम बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर जैसे ही ट्रेन पहुंची यात्री कोच से निकलकर भागने लगे। फायर अलार्म किसी यात्री के सिगरेट पीने के कारण बजा था। ट्रेन के गार्ड की तहरीर पर आरपीएफ बस्ती ने धूमपान करने के आरोप में अज्ञात यात्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान ट्रेन स्टेशन पर 10 मिनट तक रुकी रही। अलार्म बजते ही भगदड़ जैसी हुई स्थिति ट्रेन शाम 5.58 बजे स्टेशन पर पहुंची थी। इसी दौरान कोच के यात्रियों को कुछ जलने की दुर्गंध महसूस हुई और फायर अलार्म भी बज उठा। इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कई यात्री कोच से बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम कोच में पहुंची। टीम ने सबसे पहले आपातकालीन खिड़की का शीशा निकाला और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि किसी यात्री के सिगरेट पीने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। लगभग 10 मिनट तक चली जांच के बाद सभी ने राहत की सांस ली और ट्रेन रवाना हो सकी। क्या कहते हैं अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना या धूमपान करना प्रतिबंधित है। एक यात्री द्वारा धूमपान करने से फायर अलार्म बज गया। इसके चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। संबंधित यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिगरेट की गंध से बिगड़ा माहौल, अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर सिगरेट के गंध से ट्रेन में यात्रियों को आग लगने की गंध मससूस हुई। यह बात रेल कर्मियों की प्राथमिक जांच में सामने आई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजय मिश्र ने बताया कि गार्ड की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ ट्रेन में स्मोकिंग का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

