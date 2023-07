Basti News: करंट की चपेट में आने से गोंडा के मजदूर की मौत, सोलर पैनल ले जाते समय हुआ हादसा

घटना गौर थाना क्षेत्र के बेलवाडाड़ गांव की है। क्षेत्र के बेलवाडाड़ गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी की टंकी का निर्माण हुआ है। कार्य पूरा होने के बाद बचे सामान को दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों द्वारा वाहन में लोड किया जा रहा था। इसी दौरान सोलर हादसा हो गया। मृतक के परिवार में कोहराम मचा है।

घटनास्थल पर जांच करती गौर पुलिस। -जागरण

टिनिच (बस्ती), जागरण संवाददाता। बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के बेलवाडाड़ गांव में शुक्रवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, परिवार में कोहराम मचा है। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह है मामला बेलवाडाड़ गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी की टंकी का निर्माण हुआ है। कार्य पूरा होने के बाद बचे सामान को मजदूरों द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाना था। पड़ोसी जिले गोंडा के भैसुर निवासी 43 वर्षीय रहमुन्ना पुत्र मैसूर पिकअप में बचे सामान को लाद रहा था। सामान रखते समय सोलर पैनल का पाइप हाईटेंशन बिजली तार से टकरा गया। करंट की चपेट में आकर मौके पर ही रहमुन्ना की मौत हो गई। ग्रामीणों ने गौर पुलिस को हादसे की सूचना दी। चौकी प्रभारी टिनिच दुर्गा प्रसाद पांडेय मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। प्रभारी निरीक्षक गौर राजकुमार पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक के स्वजनों को हादसे की सूचना दी गई है।

Edited By: Pragati Chand