Basti News: बिजली गिरने से किसान की मौत, खेत में डिलीवरी पाइप लाने गया था शख्स

बस्ती जिले में गुरुवार की सुबह दो घटनाएं सामने आईं। एक जगह बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। तो दूसरी ओर छावनी थाना क्षेत्र के रामरेखा मंदिर के पास एक शख्स का शव मिला। जिसके हत्या की आशंका जताई जा रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि उसके पैर में चोट होने के चलते अज्ञात वाहन ने कुचल दिया है।

बिजली गिरने से मृत किसान की फाइल फोटो। - जागरण

Your browser does not support the audio element.

सल्टौआ (बस्ती), जागरण संवाददाता। बिजली गिरने से बस्ती के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ निवासी एक किसान की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घरवालों का रो- रोकर बुरा हाल हो गया है। यह है मामला सूरतगढ़ तेली पुरवा निवासी 50 वर्षीय रामभवन उर्फ भाटू पुत्र कोदई गुरुवार की सुबह घर से 500 मीटर उत्तर पश्चिम सिवान में सिंचाई के लिए रखा डिलीवरी पाइप लाने गए थे। पाइप लेकर लौटते समय आसमान मे तेज आवाज के साथ बिजली गिरने से किसान उसकी चपेट में आकर बेसुध होकर गिर पड़ा। यह देख सिवान में शौच के लिए गए किसी व्यक्ति ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए व इसकी सूचना स्वजनों की दी। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टौआ ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। दिवंगत के पत्नी की लगभग 15 वर्ष पूर्व मौत हो गई थाई। किसान अपने पीछे चार पुत्री व एक पुत्र छोड़ गया। सड़क के किनारे मिला शव बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के रामरेखा मंदिर के पास सुबह 7 बजे एक व्यक्ति का शव सड़क के किनारे बरामद किया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष छावनी दुर्गेश पांडेय, उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। यह है पूरा मामला थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि शव को देखने के बाद ऐसा लग रहा है की पैर में चोट होने की वजह से किसी अज्ञात वाहन ने कुचल दिया है। मृतक के शरीर पर कपड़े ना होने की वजह से लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। आशंका जताई जा रही किसी व्यक्ति ने हत्या करने के बाद लाकर शव यहीं पर छोड़ दिया है। दुर्घटना के बाद व्यक्ति के शरीर पर पूरे कपड़े होने चाहिए थे परंतु शरीर पर सिर्फ अंडरवियर ही मिला है। थानाध्यक्ष छावनी दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि पहचान के लिए फोटो के साथ सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा व आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

Edited By: Pragati Chand