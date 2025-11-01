Encounter in Basti: पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार, मौके से अवैध हथियार बरामद
बस्ती जिले में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50 हजार रुपये का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली, जब छावनी पुलिस और एसओजी /स्वाट की संयुक्त टीम ने शनिवार दोपहर करीब एक बजे हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामीगो तस्कर सद्दाम पुत्र जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल उपचार के लिए सीएचसीविक्रमजोत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान तस्कर के कुछ साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि गो तस्करी और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत, छावनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 50,000 का इनामीगो तस्कर सद्दाम अपने साथियों के साथ गोवंश की तस्करी के लिए जा रहा है।
सूचना के आधार पर, थाना प्रभारी जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली ।जैसे ही आते हुए तस्करों को जब रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने भागने की कोशिश की।
रास्ता बंद देखकर, तस्कर सद्दाम ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली तस्कर के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह वहीं गिरकर घायल हो गया।
गोली लगने से घायल हुए तस्कर की पहचान 50 हजार के इनामीगो तस्कर सद्दाम के रूप में हुई है। यह गो तस्करी के कई मामलों में वांछित था और इस पर कई जिले में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, कारतूस, और तस्करी में इस्तेमाल किया गया डीसीएम बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गो तस्कर सद्दाम शातिर अपराधी है और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। हमारी टीम ने बहादुरी का परिचय देते हुए इसे गिरफ्तार किया है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। घायल तस्कर को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
